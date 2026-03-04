El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 9 grados a las 03:00 y 8 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 12 grados a las 10:00 y llegarán a un máximo de 19 grados entre las 13:00 y las 15:00, ofreciendo un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a la medianoche y descendiendo a un 55% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación de frescura durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 87% a las 23:00, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. A primera hora, se registrará una racha máxima de 14 km/h, que disminuirá a medida que avance el día, alcanzando velocidades de 4 km/h hacia la tarde y la noche. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares en parques. La salida del sol se producirá a las 08:05, mientras que el ocaso está previsto para las 19:28, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Marín disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.