El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta en Lalín con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta brisa será más notable en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. La noche caerá con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 8 grados, creando un ambiente fresco y agradable para quienes deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural. Aprovecha esta jornada soleada y fresca, y no olvides hidratarte adecuadamente mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.