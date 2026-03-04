El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo a 10 grados en las horas más frías de la madrugada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 57% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 90% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, con velocidades que caerán a 1-2 km/h, lo que permitirá que la tranquilidad de la noche se instale sobre la isla.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso amanecer a las 08:06 y un ocaso a las 19:29, lo que brindará a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de vistas espectaculares al atardecer. En resumen, A Illa de Arousa se prepara para un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo ideal que invita a salir y explorar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.