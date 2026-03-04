El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:05. Las temperaturas durante la noche oscilarán entre los 12 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán en torno a los 11 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será moderada, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 60% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la humedad podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca en las primeras horas.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 24 km/h en algunos momentos. A lo largo del día, se espera que el viento cambie de dirección, pasando a ser del noreste y luego del este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 14 grados a las 18:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 19:29, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado y agradable.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy será ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.