El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 11 grados que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 71% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre 2 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:29.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias durante el día, lo que significa que los habitantes de Gondomar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se espera la aparición de bruma y niebla en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Esto podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse en esos momentos.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro y una suave brisa hará que la jornada sea placentera para todos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.