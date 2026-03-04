El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 9 grados, que irán disminuyendo a medida que avance la mañana, alcanzando los 6 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 87% al amanecer. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más cómodos, alrededor del 70% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas frescas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera una brisa suave que variará en dirección a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:27, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del ocaso.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.