El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 7 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo a medida que el día avanza, llegando a un 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se mantendrá hasta el mediodía. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidad a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que complementa la previsión de un día soleado y seco. Los residentes de Cuntis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deporte o simplemente relajándose en un parque. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete hacer de este 4 de marzo un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.