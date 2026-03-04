El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta en Catoira con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados al inicio del día y descenderán a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 90% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin interrupciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:28, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Catoira disfrutará de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, con un tiempo que favorecerá tanto a quienes busquen relajarse como a aquellos que deseen realizar actividades deportivas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.