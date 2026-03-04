El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá en condiciones óptimas, con una visibilidad excelente y temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y 19 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados, mientras que durante la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 19 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, el viento será suave en general, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia y la presencia de cielos despejados son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 19:26, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo en A Cañiza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.