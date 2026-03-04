El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

Hoy, 4 de marzo de 2026, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 64% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:28 horas, el viento cambiará ligeramente hacia el sureste, manteniendo una brisa suave que acompañará el ocaso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno. En resumen, hoy en Cangas se presenta como un día espléndido, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.