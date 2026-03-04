El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 75% y alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio de la temperatura moderada. A medida que el día avance, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 17 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alrededor de 15 grados a las 7 de la tarde, y el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:28. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila. En resumen, Cambados disfrutará de un día primaveral, con un tiempo perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.