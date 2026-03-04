El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 62% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las horas más frías, pero el sol ayudará a que la temperatura se sienta más cálida a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, con una velocidad máxima de 18 km/h. A medida que el día progrese, el viento se moderará, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:27, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.