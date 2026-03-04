El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y alcanzando los 10 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados entre las 04:00 y las 05:00, antes de comenzar a ascender.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta 12 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados a las 11:00 y 15 grados a las 12:00. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados desde la 13:00 hasta la 16:00, antes de descender nuevamente a 16 grados a las 17:00 y 15 grados a las 18:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 78% a las 10:00 y bajando a un 74% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán a las 12:00, alcanzando los 17 km/h. Por la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto a las 08:05 y el ocaso a las 19:28, los habitantes de Bueu podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural, disfrutando de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.