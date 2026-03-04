El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables para Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados a las 08:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados entre las 13:00 y las 14:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, con un mínimo del 58% a las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá una ligera frescura en las horas más tempranas. A partir de las 14:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 15:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

El orto se producirá a las 08:04 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 19:27 horas, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Barro experimentará un día agradable, con cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.