El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 16 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 84% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección este con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a 6 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, el viento cambiará a noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Las rachas máximas de viento se prevén para la tarde, con picos de hasta 19 km/h, lo que podría ser un alivio en la calidez del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 19:29, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Baiona se prepara para un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.