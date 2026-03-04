El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 4 de marzo

El día de hoy, 4 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 10 grados que descenderá ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, llegando a un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los residentes y visitantes de As Neves pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, y el cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 19:27, brindando un día largo y luminoso. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en As Neves, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-03T20:57:12.