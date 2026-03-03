El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día marcado por una mezcla de condiciones meteorológicas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 45%. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre los 11 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo más despejado. Desde las 08:00 hasta las 23:00, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. La previsión indica que el viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el aire.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un termómetro que podría marcar hasta 20 grados. Esta combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 14 y 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:27. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero no se esperan precipitaciones significativas durante la noche.

En resumen, Vilanova de Arousa vivirá un día con un inicio nublado y fresco, que dará paso a un ambiente soleado y cálido por la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las primeras horas, pero en general, se prevé un día agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.