El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con una ligera precipitación, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 45%. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente. A partir de la mañana, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, situándose en torno al 84% a media mañana y bajando a un 70% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 24 km/h, disminuyendo a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 15:00, con un pico de 21 grados , mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados. La combinación de nubes y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% durante la mañana, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser inestables, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y condiciones más estables.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se anticipa un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día variable, con un abrigo ligero y precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.