El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 10 grados.

La probabilidad de precipitación es del 50% durante las primeras horas, lo que indica que podrían producirse lluvias escasas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos mayormente despejados a partir de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos nubosos que podrían aparecer en la tarde, aunque la probabilidad de lluvia será mínima.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con cielos despejados, permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio fresco y nublado, con probabilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde, donde se espera un ambiente más cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.