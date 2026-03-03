El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un cielo poco nuboso a despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Solo se espera una ligera posibilidad de llovizna en las primeras horas, pero en general, no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta también es mínima, lo que sugiere que el tiempo será tranquilo y estable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente agradable.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo poco nuboso, temperaturas cálidas y un viento suave hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.