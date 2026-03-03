El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque la lluvia será escasa, se espera que la humedad relativa alcance niveles altos, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de incomodidad en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La brisa del sur, con velocidades de hasta 5 km/h, aportará un ligero alivio, pero no será suficiente para mitigar la sensación de frío. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja durante las horas centrales del día, aunque el cielo permanecerá cubierto.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados , lo que permitirá disfrutar de un respiro en medio de la nubosidad. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. El viento, que soplará del noreste a velocidades de 9 km/h, aportará un toque de frescura a la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, ofreciendo un espectáculo de estrellas a partir de las 8:06 PM, cuando se produzca el orto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable al caer la noche.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante el día, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas de la mañana. La combinación de nubes, humedad y temperaturas frescas puede generar un ambiente variable, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. A medida que avance la jornada, se espera una mejora en las condiciones, con un cielo más despejado y temperaturas más agradables por la tarde.

