El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 9 grados, que se mantendrá en torno a los 8 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto y con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 55% entre la 01:00 y las 07:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Durante la tarde, el tiempo mejorará gradualmente. A partir de las 11:00 horas, se prevé que el cielo se despeje, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados a las 11:00 y 15 grados a las 12:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que bajará al 72% a mediodía. La brisa del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% hasta las 07:00 horas, aunque se espera que disminuya a cero en las horas posteriores.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 76% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:26, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá momentos agradables y soleados en Valga.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.