El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con tormenta, acompañado de una precipitación ligera de 0.3 mm. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 55%, lo que sugiere que es probable que algunos residentes experimenten lluvias.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias escasas, aunque la intensidad de la precipitación disminuirá. Entre las 02:00 y las 03:00, no se anticipa lluvia, y la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, pasando de un estado cubierto a poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados . La humedad relativa comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 100% hasta las 08:00.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 16:00 y las 17:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, se espera que el viento sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, aumentando la sensación de frescura en el aire.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 82% hacia las 23:00.

En resumen, Tui experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y lluvias escasas, pero mejorando hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas agradables. Se recomienda a los residentes estar preparados para las primeras horas de lluvia, pero también aprovechar el tiempo más cálido y soleado que se espera durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.