El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un acumulado de solo 0.2 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que puede resultar fresco para quienes estén acostumbrados a temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 94% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. En particular, se espera que la racha máxima de viento alcance los 37 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad comenzará a despejarse, dando paso a un cielo más claro. Las temperaturas continuarán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de calor sea más agradable.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un gradual despeje y un aumento en las temperaturas hacia la tarde. Es un día que invita a disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.