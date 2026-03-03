El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un cielo predominantemente gris durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto, especialmente entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde, cuando se espera que las condiciones sean muy nubosas.

La temperatura en Soutomaior oscilará entre los 7 y los 22 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas del día, con mínimas de 7 grados a las 3:00 y 4:00 de la mañana. A medida que el día avanza, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 8:00 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo lentamente a un 75% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de precipitación disminuirá a cero, lo que sugiere que la tarde será más estable y seca.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables por la tarde, aunque la mañana será fresca y húmeda. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día gris, pero sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.