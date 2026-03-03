El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el amanecer, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se prevén intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura experimentará un ligero ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la mañana y al final de la tarde, las temperaturas se mantendrán más frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 15% de probabilidad de precipitación. A medida que avanza el día, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros en la mañana, aunque la mayoría de las horas se desarrollarán sin precipitaciones.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que el sol se eleva, se espera que el viento se mantenga moderado, contribuyendo a un ambiente más agradable.

La salida del sol está programada para las 08:05, y el ocaso se producirá a las 19:24, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo momentos de sol que serán bienvenidos por los habitantes de Silleda, quienes podrán disfrutar de un final de jornada más cálido y luminoso. En resumen, se anticipa un día variado en Silleda, con un inicio fresco y cubierto, seguido de una tarde más despejada y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.