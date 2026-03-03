El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1:00 y las 7:00. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Se prevé que la lluvia disminuya y que el cielo permanezca cubierto con lluvia escasa en las horas posteriores, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% desde las 7:00 hasta la 1:00 de la tarde. Las temperaturas seguirán siendo frescas, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 3:00 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 75% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones más favorables para disfrutar del aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo aprovechen el sol que se asoma entre las nubes. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, con una mejora progresiva hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.