El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, aunque la precipitación será mínima, con un registro de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar chubascos ligeros.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica mejorará gradualmente. Desde las 7 hasta las 11 de la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco pero más agradable en comparación con las horas previas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero comenzará a descender a medida que el día avance.

Durante la tarde, el tiempo se estabilizará, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad, que caerá al 46% hacia las 4 de la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el noreste.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:26. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la noche. La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantendrá en cero durante la tarde y la noche, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un ambiente tranquilo y seco.

En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio inestable con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un periodo de mejora con cielos despejados y temperaturas agradables. Se recomienda a los habitantes aprovechar las horas de sol y la calma del viento para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando las condiciones serán más favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.