El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados hacia las 3 de la mañana.

A lo largo del día, el cielo irá despejándose gradualmente, con intervalos de nubes que darán paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa, que se mantendrá alta durante la mañana, comenzará a disminuir, lo que permitirá una sensación más agradable a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día se desarrolle, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 40% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque se espera que se mantenga seco en general. Las condiciones meteorológicas se estabilizarán a medida que avance la tarde, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable.

La salida del sol se producirá a las 08:06, y el ocaso será a las 19:27, lo que proporcionará un día relativamente largo y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.