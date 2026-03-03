El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 40% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se estabilizarán. A partir de la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, cuando se prevé que llegue a los 20 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 58% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 2 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Por la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 40% durante la mañana, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores, lo que sugiere que el riesgo de tormentas es bajo a medida que el día avanza. Esto permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 8:07 y el ocaso a las 19:27, lo que significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día con una buena cantidad de luz solar, especialmente en las horas centrales del día. En resumen, aunque la mañana comenzará con cielos cubiertos y posibilidad de lluvia, la tarde promete ser más soleada y cálida, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.