El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 10 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 42% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas se eleven.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvias ligeras en la mañana, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto de la jornada permanezca seco. Las precipitaciones serán escasas, con algunos intervalos de llovizna, pero no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, el viento se moderará, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales del día.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la niebla en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un día con luz, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Redondela experimentará un día fresco y nuboso, con temperaturas que alcanzarán su máximo por la tarde y una probabilidad moderada de lluvias ligeras en la mañana. Se recomienda a los residentes llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas del día.

