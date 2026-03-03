El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día marcado por la inestabilidad y la presencia de nubes. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 50% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados y descendiendo a 8 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se tornará más cubierta, con lluvias ligeras que podrían persistir hasta el mediodía. La temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, la nubosidad seguirá predominando, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con la aparición de claros y un cielo más despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 7 grados por la noche. La probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en total durante el día.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones inestables, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de una mejora en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.