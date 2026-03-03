El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde podría llegar a los 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mañana. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 45% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque con cielos parcialmente nublados. Las precipitaciones, si ocurren, serán ligeras y no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento mantenga su dirección, pero con una ligera disminución en su intensidad.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, y se espera que el cielo se despeje, permitiendo que las estrellas sean visibles.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una tarde más cálida y despejada. Se recomienda a los residentes que se preparen para un inicio de día fresco y húmedo, pero que disfruten de una tarde más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.