El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla y bruma que afectará las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 22 grados por la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada que variará entre 1 y 11 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del noreste en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 30% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque la tendencia es a que el tiempo se mantenga seco. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La calidad del aire se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones significativas y la mejora en la visibilidad a medida que la bruma se disipe. La tarde será ideal para paseos y actividades en el exterior, con temperaturas agradables y cielos despejados.

En resumen, Ponteareas experimentará un inicio de jornada con niebla y bruma, pero se transformará en un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este 3 de marzo un día memorable para los ponteareanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.