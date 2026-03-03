El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles cambios. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. Las condiciones de cielo cubierto se mantendrán hasta la tarde, cuando se prevé que algunas áreas experimenten un leve despeje, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 19:26.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 45% de posibilidad en las primeras horas del día. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con algunos intervalos de llovizna (indicados como "Ip") en las primeras horas, pero sin acumulaciones significativas. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan secas durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las horas más frescas del día.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría limitar la vista del sol en su máximo esplendor. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que el cielo comience a despejarse, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer más claro. En resumen, un día de marzo que, aunque comenzará con un manto de nubes, promete momentos de calma y temperaturas agradables en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de lloviznas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.