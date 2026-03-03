El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y precipitaciones ligeras que podrían comenzar a caer en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se estima una probabilidad de precipitación del 50%. Durante este tiempo, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 99%, lo que generará una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Entre las 01:00 y las 07:00, se espera que la lluvia continúe, aunque con una intensidad muy baja, acumulando alrededor de 0.1 mm. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 8 y 9 grados, mientras que la humedad seguirá alta, alcanzando el 100% en varios momentos.

Durante la tarde, a partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque todavía se mantendrán intervalos nubosos. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 21 grados hacia las 15:00. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 72% hacia las 19:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la mayor parte de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un aumento gradual de la temperatura y una disminución de la humedad en la tarde. Aunque las condiciones mejorarán hacia el final del día, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la mañana, ya que las lluvias ligeras podrían persistir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.