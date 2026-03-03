El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, se espera un cielo muy nuboso con tormentas y lluvias escasas, aunque la precipitación será mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es del 25% en las primeras horas, pero se reduce a cero en el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo de la jornada. Las primeras horas serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% y bajará a un 48% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque se prevén intervalos de nubes altas que podrían permitir la entrada de algo de luz solar. Sin embargo, la mayor parte del día estará dominada por un cielo gris, lo que podría desanimar a quienes planeen actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en las primeras horas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y una probabilidad de lluvia baja. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de sol en la tarde, aunque siempre con la precaución de que el cielo puede oscurecerse nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.