El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Oia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío y humedad. A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas siguientes.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en la mañana, provenientes del norte y noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que el día avanza, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con intervalos de sol que podrían aparecer en algunos momentos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados . Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mejorando. Se anticipa que el cielo se despeje, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia la noche. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y una buena visibilidad para observar las estrellas.

En resumen, Oia experimentará un día con un inicio húmedo y nublado, pero con una mejora notable hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para las condiciones cambiantes, especialmente en las primeras horas del día, y aprovechar la mejora del tiempo en la tarde para actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.