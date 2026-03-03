El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo inicial, entre la medianoche y las 7 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y una precipitación acumulada de 0.3 mm, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto con lluvias escasas, especialmente entre las 1 y las 3 de la mañana, donde se prevé una precipitación de 1 mm. La probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando un 55% en este periodo, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

A partir de las 4 de la mañana, las lluvias cesarán y el cielo se mantendrá cubierto, aunque sin precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

Durante la tarde, se espera que el tiempo mejore considerablemente. A partir de las 12 del mediodía, el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que alcanzarán hasta los 19 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h, provenientes del noreste.

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia las 7 de la tarde. La probabilidad de tormentas y precipitaciones se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada.

Es importante que los residentes de O Rosal se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día, especialmente en las primeras horas, cuando las lluvias son más probables. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un ambiente más cálido y seco para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.