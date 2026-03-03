El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados en las primeras horas, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de nubes y la humedad. La probabilidad de precipitación es del 40% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de entonces, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el tiempo se mantenga seco durante el resto del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección noreste con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a 10 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, la velocidad del viento podría alcanzar hasta 29 km/h en la tarde, con ráfagas provenientes del norte y noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, con un leve descenso en la tarde debido a la posible formación de nubes más densas. La combinación de temperaturas moderadas y vientos frescos hará que sea un día agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 19:26, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y frescos para disfrutar en O Porriño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.