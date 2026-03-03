El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con condiciones nubosas y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura en este periodo oscilará alrededor de los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 93%.

A medida que avance la mañana, se espera que la situación meteorológica cambie ligeramente. A partir de las 10:00 horas, el cielo se mantendrá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 92%. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 11 km/h desde el noreste.

Durante la tarde, las condiciones mejorarán notablemente. A partir de las 12:00 horas, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a los habitantes y visitantes de O Grove. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 16 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 18 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 66% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo de la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 20 km/h desde el noreste, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría. La puesta de sol se producirá a las 19:27 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove experimentará un día de contrastes, comenzando con condiciones inestables y culminando en un ambiente más cálido y soleado. Es recomendable llevar un abrigo ligero para las primeras horas del día y disfrutar del tiempo favorable durante la tarde.

