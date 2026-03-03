El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Nigrán se prepara para un día con un tiempo predominantemente nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde "nuboso" hasta "cubierto", lo que indica que la visibilidad puede verse afectada en ciertos momentos. A lo largo del día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 55% entre la 1 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 18 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día comenzará fresco, las horas centrales ofrecerán un ligero alivio, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, predominando direcciones del este y noreste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Nigrán estén preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las horas de la mañana.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables en la tarde, alta humedad y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de la naturaleza, pero con precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.