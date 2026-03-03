El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Mos se enfrenta a un día mayormente cubierto con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados , con un descenso gradual a medida que avanza el día. En la madrugada, se prevé que la temperatura alcance su punto más bajo, alrededor de 6 grados, aumentando ligeramente hacia la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría generar un ambiente propenso a la formación de nubes densas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 50% de lluvia durante las primeras horas del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día progresa, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se anticipa que la tarde y la noche serán más secas, con un 0% de probabilidad de precipitación.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h, principalmente del noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 6 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo se despeje gradualmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 10 grados. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, hoy en Mos se presentará un día variable, con un inicio nublado y potencialmente tormentoso, seguido de una tarde más tranquila y despejada. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la mañana, pero a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un ambiente más agradable para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.