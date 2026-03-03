El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en este periodo. Las temperaturas en las primeras horas del día rondarán los 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre 7 y 8 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del noreste a velocidades de entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con una tendencia a despejarse. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 21 grados. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 66% en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que las condiciones serán más favorables para actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo se despejará casi por completo, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 81% hacia el final del día. El viento se mantendrá del noreste, pero con velocidades más suaves, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, Moraña experimentará un día de transición, comenzando con cielos nublados y condiciones de lluvia escasa, pero mejorando hacia la tarde con temperaturas agradables y cielos despejados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.