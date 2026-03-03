El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo con bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto durante las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando las nubes serán más densas. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, comenzarán a aparecer intervalos nubosos, dando paso a un cielo más despejado.

Las temperaturas en Mondariz oscilarán entre los 7 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 40% por la tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero se espera que el resto de la jornada permanezca seco. No se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche en Mondariz. La puesta de sol se producirá a las 19:26, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, promete ser cálido y agradable en su mayor parte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.