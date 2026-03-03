El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados .

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 45% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras o lloviznas. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que permitirá que el tiempo se estabilice durante el resto del día. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las condiciones del viento serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con períodos de sol que se alternarán con nubes. Esto permitirá que las temperaturas se mantengan agradables, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 19:27. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles ráfagas de viento.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore, ofreciendo momentos agradables para disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.