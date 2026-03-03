El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, el tiempo en Meis se presenta con una variedad de condiciones que van desde intervalos nubosos hasta cielos despejados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en el periodo de la medianoche hasta las 7 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 45%. La temperatura en este momento ronda los 10 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con temperaturas que descenderán ligeramente hasta alcanzar los 8 grados entre las 3 y las 6 de la mañana. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de cielos despejados que se extenderán hasta la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta el 48% en las horas más cálidas del día. El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada de entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de precipitación en las horas de la tarde y la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio nublado con posibilidades de lluvia escasa, seguido de una tarde soleada y cálida, ideal para disfrutar del aire libre. Las condiciones meteorológicas se estabilizarán hacia la noche, ofreciendo un tiempo fresco y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.