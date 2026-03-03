El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 45%. La temperatura en este tramo matutino se mantendrá alrededor de los 10 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 92%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h desde el noreste, lo que podría contribuir a un ambiente fresco.

A partir de la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente. El cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando hasta 19 grados en las horas pico de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se mantendrá una ligera probabilidad de tormenta en la franja horaria de 01:00 a 07:00, aunque las probabilidades de lluvia se reducirán a cero en las horas posteriores.

Durante la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Esto podría generar un ambiente más seco y cálido, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:27. La temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados hacia el final de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

En la noche, el cielo se despejará casi por completo, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, y el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá una noche tranquila y fresca. En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un inicio nublado y fresco, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.