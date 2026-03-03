El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 94%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia las 4 de la madrugada. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar niebla en algunas áreas.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados a las 4 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 75% en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:27. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, Marín experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, pero con una notable mejora hacia la tarde, donde el sol brillará y las temperaturas serán agradables. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando el tiempo será más favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.