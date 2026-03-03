El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

La temperatura máxima se prevé que alcance los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 57% y el 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a los cambios climáticos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia muy baja, del 10% en las primeras horas de la mañana. No obstante, es importante estar atentos a posibles chubascos aislados, ya que la inestabilidad atmosférica podría generar algunas sorpresas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 10% durante el mismo periodo, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante la sensación de calor, aunque también podría hacer que la bruma matutina se disipe más rápidamente. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que el sol se asome entre las nubes. La puesta de sol está programada para las 19:24, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser un buen cierre para el día. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas, alta humedad y un bajo riesgo de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma matutina.

